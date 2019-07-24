Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье после трагедии в "Холдоми"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье после трагедии в Хабаровском крае, где при пожаре в палаточном лагере погибли четыре ребенка. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.

"Есть поручение губернатора [Приморья Олега Кожемяко] провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей - таких в Приморье шесть", - процитировала пресс-служба слова врио вице-губернатора Олега Мельникова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание началось с минуты молчания по погибшим детям.

Уточняется, что сотрудники МЧС России по Приморскому краю еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения. Мельников также сказал, что необходимо усилить контроль и за работой сотрудников детских учреждений.