Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье после трагедии в "Холдоми"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Внеплановая проверка детских лагерей пройдет в Приморье после трагедии в Хабаровском крае, где при пожаре в палаточном лагере погибли четыре ребенка. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.
"Есть поручение губернатора [Приморья Олега Кожемяко] провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей - таких в Приморье шесть", - процитировала пресс-служба слова врио вице-губернатора Олега Мельникова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание началось с минуты молчания по погибшим детям.
Уточняется, что сотрудники МЧС России по Приморскому краю еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения. Мельников также сказал, что необходимо усилить контроль и за работой сотрудников детских учреждений.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае сейчас почти 48,5 тыс. детей отдыхают в 580 лагерях.
Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.