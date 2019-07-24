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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

В МЧС сообщили, что в середине июля обогревателей в лагере "Холдоми" не было

Врио начальника регионального главка Иван Колонтай отметил, что предпосылок для проведения внеплановой проверки на тот момент не было

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели в середине июля не видели обогревательных приборов в палатках на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где при пожаре погибли четверо детей. Об этом заявил в среду врио начальника регионального главка МЧС Иван Колонтай.

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"Предпосылок для проведения внеплановой проверки на тот момент не было. Были погодные условия, соответствующие для проживания в палатках. При внешнем осмотре во время проведения занятий [по эвакуации 11 июля] каких-то нарушений, нахождения обогревателей не было", - сказал Колонтай на совещании с участием статс-секретаря - заместителя министра просвещения РФ Павла Зеньковича.

Во время последней проверки Госпожнадзора, которая проводилась весной, палаточного лагеря в "Холдоми" не было. В июле, когда проводились занятия по эвакуации, он уже был. "С детьми, которые находились в лагере, было проведено занятие более плотно", - сказал врио начальника главка.

Пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Четыре ребенка погибли, еще трое пострадали. Незначительные травмы получили пять взрослых. Сгорело более 20 палаток. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность обогревателя.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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