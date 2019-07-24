Жителям Иркутской области компенсируют расходы на ремонт подтопленных помещений

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Жителям пострадавших от паводка территорий Иркутской области, которые готовы заниматься ремонтом домов самостоятельно, власти готовы компенсировать расходы в расчете 6 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании в Тулуне с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и депутатами.

"Люди, которые <...> готовы наниматься в строительные организации, которые понимают, что есть возможность самим делать [ремонт], им надо понимать, какие деньги мы компенсируем - это шесть тысяч рублей за квадратный метр. Наверное, в некоторых случаях это полностью компенсирует [затраты]", - сказал Якушев.

Министр отметил, что есть риск роста цен на стройматериалы, поэтому власти установят централизованные ставки на список из 30 материалов. Сметы на ремонт будут составляться по регулируемым ценам.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.