Выпущенные в июле на волю косатки встретили сородичей и разошлись

ТАСС, 24 июля. Выпущенные на волю в Охотское море на прошлой неделе косатки уже не держатся вместе. Трое животных разошлись, встретив в море сородичей, сообщила в среду пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее косатки держались вместе и находились недалеко от места выпуска.