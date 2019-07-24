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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Выпущенные в июле на волю косатки встретили сородичей и разошлись

Ранее трое животных держались вместе

ТАСС, 24 июля. Выпущенные на волю в Охотское море на прошлой неделе косатки уже не держатся вместе. Трое животных разошлись, встретив в море сородичей, сообщила в среду пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее косатки держались вместе и находились недалеко от места выпуска.

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"Согласно данным со спутниковых меток, три косатки, выпущенные 16 июля, разошлись, встретив в море диких сородичей", - говорится в сообщении.

Вторую группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток - двух самок и одного самца - привезли к мысу Перовского и выпустили в море 16 июля. Сама операция началась двумя неделями ранее. Животных на автомобилях довезли до Хабаровска, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, затем вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского. Первую группу из двух косаток и нескольких белух везли тем же способом и выпустили в море в конце июня.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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