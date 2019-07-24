Выпущенные в июле на волю косатки встретили сородичей и разошлись

ТАСС, 24 июля. Выпущенные на волю в Охотское море на прошлой неделе косатки уже не держатся вместе. Трое животных разошлись, встретив в море сородичей, сообщила в среду пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее косатки держались вместе и находились недалеко от места выпуска.
"Согласно данным со спутниковых меток, три косатки, выпущенные 16 июля, разошлись, встретив в море диких сородичей", - говорится в сообщении.
Вторую группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток - двух самок и одного самца - привезли к мысу Перовского и выпустили в море 16 июля. Сама операция началась двумя неделями ранее. Животных на автомобилях довезли до Хабаровска, перегрузили на баржу и отправили по Амуру до села Иннокентьевка в Николаевском районе, затем вновь перегрузили на автомобили и отвезли к мысу Перовского. Первую группу из двух косаток и нескольких белух везли тем же способом и выпустили в море в конце июня.