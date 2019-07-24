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ГИБДД назвала основные виды ДТП, которые происходят по вине водителей автобусов

Основными видами ДТП являются столкновения и наезды на пешеходов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция назвала основные виды дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в которых пострадали люди. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, очень часто к столкновениям автобусов приводит борьба за клиентов.

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"Основными видами ДТП по вине водителей автобусов являются падения пассажиров, столкновения, наезды на пешеходов. В половине случаев причиной столкновений является несоблюдение дистанции, а условием, которое им способствует - борьба конкурентов за клиента на маршруте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что в стране отмечается общая тенденция к увеличению количества перевозок пассажиров автобусами, усилиями Госавтоинспекции в первом полугодии 2019 года удалось снизить количество ДТП по вине водителей автобусов на 6,5%, количество погибших - на 2,9%, а раненых - на 4,7%.

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