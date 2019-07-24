Питьевую воду в систему водоснабжения пострадавшего от паводка Тулуна подадут 25 июля

ТУЛУН /Иркутская область/, 24 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области разрешило с 25 июля подавать питьевую воду в систему водоснабжения города Тулуна, где после паводка действует режим повышенного хлорирования. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Савиных в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"На сегодняшний день тот минимум мероприятий, который необходим для обеспечения безопасности водоснабжения, выполнен. Мероприятия проведены, в том числе, по охране и ограждению [водозабора]. С 25 числа считаем возможным ресурсоснабжающей организации объявить о питьевом водоснабжении", - сказал Савиных.

Водозабор в Тулуне возобновил работу 7 июля, но в связи с тем, что сети были затоплены, все это время действовал режим повышенного хлорирования. Население обеспечивали бутилированной водой.