Администрация "Холдоми" после пожара выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Администрации горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого произошел пожар в палаточном лагере и погибли дети, выплатит компенсации семьям. Об этом администрация комплекса сообщила на своей странице в Instagram.

"Что касается помощи пострадавшим, помощи родителям. Мы решаем вопрос о компенсациях и стараемся как можно скорее перейти к действиям. Мы свяжемся с семьями лично", - говорится в сообщении. Сумму компенсаций администрация не уточнила.

Также принимаются заявления на возврат путевок. Как сообщалось ранее, работа лагеря приостановлена.

В администрации заявили, что претензий к палаточному лагерю у надзорных органов не было. "В мае 2019 г. была проведена общая проверка лагеря надзорными органами, в том числе коттеджей, гостиницы и палаточного лагеря. В рамках мероприятия были выданы предписания на исправление недочетов в коттеджах и гостинице, с установлением срока - до 1 августа 2019 года. К палаточному лагерю комментариев и претензий не было, подтверждающие документы переданы в Следственный Комитет", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что в 2018 году, организовывая палаточный лагерь впервые, они официально уведомляли МЧС о планируемой установке палаток, таких же, как те, в которых расселяют участников многих молодежных форумов, проходящих под эгидой правительства ("Территория смыслов", "Селигер" и "Амур"), в том числе запрашивали консультацию, на что получили официальный ответ. Копии документов переданы следствию. В 2018 году на территории "Холдоми" проводился молодежный форум "Амур".

"В июле этого года были проведены учения по эвакуации, в том числе палаточного лагеря", - говорится в сообщении. Лагерь был зарегистрирован в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края.