{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Жизнедеятельность пострадавших от паводка городов и поселков Сибири восстановят до августа

По словам вице-премьера правительства России Виталия Мутко, почти все подтопленные территории и жилые дома уже освободили от воды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жизнедеятельность всех пострадавших от паводка населенных пунктах рассчитывают восстановить до 1 августа. Об этом заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"В связи с Вашим поручением мы группировку там сохраняем, рассчитываем, что полная жизнедеятельность всех населенных пунктов будет восстановлена до 1 августа", - сказал Мутко.

Он сообщил, что "сегодня мы практически все подтопленные территории и жилые дома уже освободили от воды". "Мы расчитываем до 1 числа все восстановительные работы завершить", - сказал Мутко.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Путин потребовал не допускать строительство в опасных для паводка районах
Российский президент заявил, что необходимо взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу
Читать полностью