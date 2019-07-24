Жизнедеятельность пострадавших от паводка городов и поселков Сибири восстановят до августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жизнедеятельность всех пострадавших от паводка населенных пунктах рассчитывают восстановить до 1 августа. Об этом заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В связи с Вашим поручением мы группировку там сохраняем, рассчитываем, что полная жизнедеятельность всех населенных пунктов будет восстановлена до 1 августа", - сказал Мутко.

Он сообщил, что "сегодня мы практически все подтопленные территории и жилые дома уже освободили от воды". "Мы расчитываем до 1 числа все восстановительные работы завершить", - сказал Мутко.