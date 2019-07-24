Кузнецова просит разместить детей из лагеря "Холдоми" в центре "Океан" в Приморье

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к директору всероссийского детского центра "Океан" в Приморье с просьбой разместить детей, которые находятся на отдыхе в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, где вечером в понедельник произошел пожар.

"Детям, которые стали очевидцами этого страшного происшествия, необходим не просто полноценный отдых, но и реабилитация, помощь квалифицированных специалистов и психологов - в детском центре "Океан" для этого есть все возможности. Очень хочется, чтобы дети поскорее оправились от увиденного, и их детская жизнь вернулась в нормальное русло", - приводятся слова Кузнецовой на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Кузнецова направила письмо директору центра "Океан" в Приморском крае, который является ближайшим к Хабаровскому краю. По данным уполномоченного, в настоящее время в лагере "Холдоми" остаются 135 детей, все они размещены в стационарных корпусах.

"Детский омбудсмен считает важным поддержку инициативы о представлении 11-летнего мальчика, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям, но в итоге погиб сам, к награде", - говорится в сообщении.