Посольство России в США готовит документы для возвращения тела боксера Дадашева на родину

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Российское посольство в США обсуждает с американскими властями вопрос возвращения на родину тела боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм.

Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

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Об этом говорится в распространенном в среду заявлении дипмиссии.

"В настоящее время проводится необходимое взаимодействие с местными властями для подготовки требующихся документов для возвращения тела Дадашева на родину", - отметили в посольстве.

Дипломаты находятся "в тесном контакте с родственниками российского спортсмена и оказывают им консульскую помощь".