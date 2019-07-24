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Смерть боксера Максима Дадашева

Посольство России в США готовит документы для возвращения тела боксера Дадашева на родину

Дипломаты оказывают консульскую помощь родственникам спортсмена

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Российское посольство в США обсуждает с американскими властями вопрос возвращения на родину тела боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм.

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Об этом говорится в распространенном в среду заявлении дипмиссии.

"В настоящее время проводится необходимое взаимодействие с местными властями для подготовки требующихся документов для возвращения тела Дадашева на родину", - отметили в посольстве.

Дипломаты находятся "в тесном контакте с родственниками российского спортсмена и оказывают им консульскую помощь".

Теги
СШАРоссияСмерть боксера Максима Дадашева
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