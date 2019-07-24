Число уголовных дел о нарушениях при использовании боевой техники в РФ сокращается

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число нарушений при использовании боевой авиации, кораблей и военной техники, приводящих к уголовным делам, сокращается, несмотря на рост интенсивности военных учений. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин в интервью ко Дню работника следственных органов РФ.

"Если сравнивать этот показатель за большой промежуток времени, то можно увидеть его снижение. К примеру, в 2011 году военные следственные органы зарегистрировали 54 преступления, связанные с нарушением правил вождения или эксплуатации машин, правил полетов или подготовки к ним, а также правил кораблевождения. В 2018 году были учтены 48 таких преступлений, за первое полугодие 2019 года - 21", - сообщил он.

По его мнению, эти показатели "прежде всего говорят о возросшем уровне владения военной техникой наших военнослужащих".