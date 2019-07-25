Центр "Океан" в Приморье готов принять детей из лагеря "Холдоми", где произошел пожар

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" готов принять детей из лагеря на "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, который унес жизни четырех детей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВДЦ "Океан".

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к директору центра "Океан" в Приморье с просьбой разместить детей из "Холдоми".

"В данный момент вопрос находится на стадии обсуждения. В связи с этим директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский экстренно вылетел в Москву. Квалифицированный персонал и вожатые ВДЦ "Океан" готовы окружить ребят заботой и вниманием", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Океана".

Там напомнили, что центр имеет большой опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, в июне "Океан" принял 150 школьников из пострадавших от пожаров районов Забайкальского края. 18 июля на отдых и реабилитацию приехали дети, оказавшиеся в зоне затопления в Иркутской области.

Пожар в палаточном лагере на "Холдоми" в Хабаровском крае начался в ночь на вторник. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.