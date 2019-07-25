Жители Амурска прощаются с погибшей после пожара в лагере девочкой

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Прощание с погибшей после пожара в палаточном лагере "Холдоми" двенадцатилетней девочкой началось в Амурске, об этом ТАСС сообщи глава амурского района Павел Боровлев.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Простится с ребенком пришли десятки жителей города.

Школа, где училась погибшая девочка, скорбит вместе со всеми. "Страшная трагедия унесла жизнь нашей прекрасной девочки, ученицы, одноклассницы. Девочка закончила 5А класс. Училась только на пятерки, каждый год получала похвальный лист "За отличные успехи в учении". Обучалась в лингвистической школе, успешно занималась плаванием. Была активной участницей всех мероприятий в классе и школе. Отзывчивая, добрая, честная, доброжелательная. Такой Лиза останется в нашей памяти", - говорится в сообщении на сайте учреждения. В школу люди после трагедии несли цветы.

В четверг жители Комсомольска-на-Амуре простятся с другой погибшей девочкой, в пятницу и субботу - с еще двумя погибшими детьми - мальчиком и девочкой, сообщили агентству в администрации города.

Власти Хабаровского края, администрации городов оказывают материальную помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.