Президент Монголии встретился с детьми, пострадавшими от наводнения в Иркутской области

УЛАН-БАТОР, 25 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг встретился с российскими детьми, пострадавшими в ходе наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба посольства РФ в монгольской столице.

"Президент лично принял их, а после встречи они посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе, - рассказала сотрудник дипмиссии. - Более 40 подростков в возрасте от девяти до 17 лет, пострадавшие от наводнения в Тулуне и Нижнеудинске, отдыхают в оздоровительном лагере "Найрамдал" по приглашению монгольских властей и лично Халтмаагийн Баттулги, который одним из первых прислал телеграмму с соболезнованиями и предложил помощь".

По ее словам, до столицы Монголии дети добирались на поезде за счет средств ОАО "РЖД" и АО "УБЖД". "До 1 августа они будут в лагере - это пригород Улан-Батора, живописное место с лесом, а затем - в Эрдэнэтском лагере ГОКа до 25 августа", - добавила дипломат.

Вместе с монгольскими и российскими ребятами отдыхают их сверстники из Республики Корея, Японии и других стран.

Монголия предоставила России гуманитарную помощь и активную поддержку при ликвидации последствий этого крупного наводнения. Первая партия груза общим весом 10 тонн была доставлена пострадавшим 5 июля, вторая (4,6 т) - на следующий день. Монгольское правительство также решило перечислить в бюджет Иркутской области 1 млн рублей в качестве финансовой помощи.

Как заявил ранее вице-премьер правительства России Виталий Мутко, жизнедеятельность всех пострадавших от паводка районов власти рассчитывают восстановить до 1 августа. За время наводнения, которое началось в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.