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Паводок в Иркутской области

Президент Монголии встретился с детьми, пострадавшими от наводнения в Иркутской области

Более 40 подростков отдыхают в оздоровительном лагере "Найрамдал" по приглашению монгольских властей

УЛАН-БАТОР, 25 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг встретился с российскими детьми, пострадавшими в ходе наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба посольства РФ в монгольской столице.

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"Президент лично принял их, а после встречи они посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе, - рассказала сотрудник дипмиссии. - Более 40 подростков в возрасте от девяти до 17 лет, пострадавшие от наводнения в Тулуне и Нижнеудинске, отдыхают в оздоровительном лагере "Найрамдал" по приглашению монгольских властей и лично Халтмаагийн Баттулги, который одним из первых прислал телеграмму с соболезнованиями и предложил помощь".

По ее словам, до столицы Монголии дети добирались на поезде за счет средств ОАО "РЖД" и АО "УБЖД". "До 1 августа они будут в лагере - это пригород Улан-Батора, живописное место с лесом, а затем - в Эрдэнэтском лагере ГОКа до 25 августа", - добавила дипломат.

Вместе с монгольскими и российскими ребятами отдыхают их сверстники из Республики Корея, Японии и других стран.

Монголия предоставила России гуманитарную помощь и активную поддержку при ликвидации последствий этого крупного наводнения. Первая партия груза общим весом 10 тонн была доставлена пострадавшим 5 июля, вторая (4,6 т) - на следующий день. Монгольское правительство также решило перечислить в бюджет Иркутской области 1 млн рублей в качестве финансовой помощи.

Как заявил ранее вице-премьер правительства России Виталий Мутко, жизнедеятельность всех пострадавших от паводка районов власти рассчитывают восстановить до 1 августа. За время наводнения, которое началось в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияБаттулга, ХалтмаагийнИркутская областьПаводок в Иркутской области
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