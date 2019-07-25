Путин поручил запретить предоставлять земельные участки в зонах подтопления в ДФО

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал больше не предоставлять земельные участки в зонах затопления и подтопления в Дальневосточном округе.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поручил правительству РФ "обеспечить установление запрета предоставления гражданам земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в границах зон затопления и подтопления".

Глава государства также поручил властям регионов установить границы зон подтопления и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости. "Органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить установление границ зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации и внесение изменений в документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости", - такой пункт значится в перечне поручений.

Кроме того, правительству совместно с властями регионов поручено "обеспечить проведение инвентаризации гидротехнических сооружений и формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией". Срок исполнения - 1 ноября 2019 года.

Выплаты пострадавшим

Президент дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В перечне поручений Путин потребовал от правительства обеспечить "завершение в срок до 1 августа 2019 года формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 года выплат им денежных средств в полном объеме".

В перечне поручений Путин поставил перед кабинетом министров задачу провести "в срок до 1 сентября 2019 года оценку ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении".

План восстановления жилья

Кроме того, президент потребовал разработать план восстановления жилья и объектов инфраструктуры. Путин поручил правительству РФ провести "в срок до 1 сентября 2019 года оценку ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектам энергетической инфраструктуры".

Также президент указал на необходимость разработать и утвердить "до 15 августа 2019 года пообъектный план обеспечения граждан, лишившихся жилых помещений, жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, и социальными объектами, в том числе общеобразовательными организациями к началу нового учебного года, предусмотрев ответственных лиц за каждую группу объектов".

Кабинет министров должен обеспечить "разработку и принятие программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, поврежденных или утраченных административных зданий".

Отдельно Путин выделил проблему обеспечения жильем многодетных семей. В перечне поручений значится пункт о необходимости "обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений".