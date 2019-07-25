Работу загородного лагеря в Тверской области приостановили после отравления детей

ТАСС, 25 июля. Работа детского оздоровительного загородного лагеря "Салют" в Кимрском районе Тверской области, где 24 июля восемь детей обратились в медпункт с признаками отравления, приостановлена в связи с нарушениями санитарных правил в пищеблоке. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

Норовирус второй группы диагностирован у детей и сотрудников пищеблока лагеря. Лабораторные исследования управления Роспотребнадзора по Тверской области показали, что на пищеблоке должным образом не проводили дезинфекцию.

"Работа детского оздоровительного лагеря "Салют" в Кимрском районе временно приостановлена. Такое решение принято по факту санитарно-эпидемиологического расследования специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Тверской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восемь детей обратились с признаками отравления в медпункт в загородном лагере "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области. По данному факту СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку. В пресс-службе правительства отметили, что мероприятия по локализации заболевания проведены, новых случаев вирусной инфекции не выявлено. Шестеро отравившихся остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры, двоих отпустили домой.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручения организовать выезд детей из лагеря, их родителям выплатить компенсации. Нарушения должны быть исправлены в ближайшее время, для того, чтобы лагерь мог восстановить работу, уточнили в пресс-службе регионального правительства.