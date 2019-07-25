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Матвиенко: законопроект об идентификации пользователей e-mail требует широкого обсуждения

По словам спикера Совфеда, пока этот законопроект не принят, есть время разобраться в его целесообразности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законопроект об использовании электронной почты только идентифицированными пользователями является чувствительным для общества и будет приниматься только после широкого обсуждения с экспертами. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"В любом случае могу успокоить, что никакого такого принятия закона не будет. Все, что чувствительно для общества, для людей, для страны, должно пройти общественное обсуждение, общественную экспертизу. Это обязательно будет сделано", - сказала Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Совета Федерации.

"Пока этот законопроект не принят, он только внесен, есть время разобраться в его целесообразности. Если он будет дополнительно защищать граждан, наверное, он имеет право на жизнь, но надо разобраться. Давайте не будем делать скороспелых заявлений. Я тоже разберусь", - добавила она.

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