Матвиенко: законопроект об идентификации пользователей e-mail требует широкого обсуждения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законопроект об использовании электронной почты только идентифицированными пользователями является чувствительным для общества и будет приниматься только после широкого обсуждения с экспертами. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В любом случае могу успокоить, что никакого такого принятия закона не будет. Все, что чувствительно для общества, для людей, для страны, должно пройти общественное обсуждение, общественную экспертизу. Это обязательно будет сделано", - сказала Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Совета Федерации.

"Пока этот законопроект не принят, он только внесен, есть время разобраться в его целесообразности. Если он будет дополнительно защищать граждан, наверное, он имеет право на жизнь, но надо разобраться. Давайте не будем делать скороспелых заявлений. Я тоже разберусь", - добавила она.