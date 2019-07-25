Производитель сгоревших в лагере "Холдоми" палаток заявил о возможном нарушении инструкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Причинами быстрого возгорания палаток в детском лагере в Хабаровском крае могли стать нарушения при их установке и эксплуатации, сообщили в четверг ТАСС в петербургской "Научно-производственной фирме ОРТ". Эта компания производит палатки модели "Памир-30", аналогичные сгоревшим в "Холдоми. В частности, как отметил представитель производителя, внутри палаток не допускается использование открытого огня, и никакая ткань не сможет выдержать открытое пламя более 30 секунд.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что палатки были изготовлены из горючего материала, моментально воспламенились и выгорели практически дотла.

"Палатки каркасные типа "Памир" были разработаны на нашем предприятии для временного проживания людей во все времена года в соответствии с рекомендациями по эксплуатации, хранению, транспортировке и соблюдению мер безопасности. Так как в результате отопления возможно попадание искр на ткани палатки, материал должен не возгораться от искр, т. е. быть слабогорючим. При наличии открытого пламени внутри палатки даже специальные технические огнеупорные ткани сдерживают пламя не более 30 секунд в соответствии с ГОСТ 15530-93", - отметил собеседник агентства.

Представитель компании добавил, что насколько он смог убедиться из фотографий, опубликованных в СМИ после трагедии, сотрудниками детского лагеря "не были установлены трех- и пятиметровые веревочные оттяжки, которые обеспечивают безопасное расстояние между палатками", что является нарушением норм эксплуатации.

В компании рассказали, что что в 2018 году поставили хабаровской компании "Флагман" 25 палаток типа "Памир-30" для проведения в "Холдоми" всероссийского молодежного форума "Амур-2018", однако пока не располагают информацией, что в результате пожара сгорела именно эта партия палаток.

В НПФ ОРТ подчеркнули, что все палатки произведены в соответствии с действующим законодательством РФ, однако производитель не может нести ответственность за несоблюдение руководства по эксплуатации.

Там добавили, что производство палаток не является лицензированным видом деятельности. "На территории России не существует сертификатов негорючести палаток, и такой документ не мог быть передан покупателю", - сказали в компании.

МЧС России после пожара в "Холдоми" приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности", - сказал представитель МЧС.