В Минприроды призвали пересмотреть систему защиты городов от паводков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Восстановление старых дамб, защищавших пострадавшие при паводке в Иркутской области населенные пункты, не нужно, так как сначала необходимо пересмотреть всю систему создания инженерных сооружений. Такое мнение высказал в четверг заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей Ястребов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в регионе.

"Наше видение однозначно, что 1924-я схема инженерной защиты ошибочна, и ее нужно пересматривать. И на сегодняшний день смысла восстановления старых дамб нет, нужно делать новую и исходя из 0,1% вероятности паводка. [Нужно делать] изменения защитных классов сооружения до первого и второго, и, соответственно, высоты и протяженности", - сказал он.

По словам замминистра, необходимо пересмотреть стандарты приблизительно для 11 км защитных сооружений на территории Иркутской области.