Работы в соборе Нотр-Дам временно остановлены из-за загрязнения свинцом

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий пожара в соборе Парижской Богоматери будут временно остановлены вечером в четверг. Об этом сообщил в своем заявлении Мишель Кадо, префект столичного региона Иль-де-Франс. Он уточнил, что пауза в работах может продлится до конца следующей недели.

Приостановка работ вызвана необходимостью провести исследование того, насколько сильно объект загрязнен свинцом и какие именно меры по защите работающих на нем людей должны приниматься. В результате пожара крыши и шпиля собора, произошедшего 15 апреля, в воздух вместе с материалами горения попали несколько тонн свинца, расплавленного до капельного состояния. Первые анализы, проведенные уже на следующий день после ЧП, указали на то, что как в соборе, так и на территории прилегающих кварталов содержание свинца резко увеличилось и превышает норму. Эта свинцовая пыль представляет наибольшую опасность при ее вдыхании, предупреждают эксперты.

Для защиты работающих вблизи и внутри собора были немедленно приняты защитные меры - в частности люди получили респираторы и защитные комбинезоны. Однако, как сообщил префект, в результате многочисленных осуществленных проверок инспекцией по труду ее представители посчитали, что меры по защите реально соблюдаются далеко не всегда. Инспекторы, в частности, считают недостаточным число душевых кабин, в которых работающие на объекте могут смывать опасную пыль.

Новые процедуры

В результате префект посчитал нужным временно прекратить работы, чтобы эксперты смогли выработать меры по защите лиц, работающих на пожарище. В то же время он заверил, что ситуация находится под контролем. Это заявление префекта было сделано, однако, после того, как стало известно, что поблизости от собора были закрыты помещения двух школ из-за сильного загрязнения их свинцом.

Префект также сообщил, что "фаза срочных мер" в работах на соборе завершилась и "в ближайшее время начнется фаза долговременных работ". На объекте в этот период будут ежедневно заняты около 100 человек.