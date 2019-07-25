ВОЗ призвала государства увеличить финансирование борьбы с гепатитом

ЖЕНЕВА, 26 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита. Согласно опубликованному в пятницу ВОЗ исследованию, инвестиции в размере 6 млрд долларов ежегодно могли бы спасти от преждевременной смерти к 2030 году 4,5 млн жизней в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

"В общей сложности 58,7 млрд долларов необходимы для того, чтобы ликвидировать к 2030 году вирусный гепатит как угрозу для общественного здравоохранения в 67 таких странах, - подчеркивает ВОЗ. - Это означает сокращение заражения гепатитом на 90% и смертности на 65%". По оценкам организации, направляя ежегодно на борьбу с опасной болезнью 6 млрд долларов, к 2030 году можно будет "предотвратить 4,5 млн преждевременных смертей и более 26 млн смертей после этой даты".

Подчеркивается, что у большинства из 325 млн людей, живущих с гепатитами В и С, "нет доступа к проведению анализов и лечению". Инвестируя в диагностику и лекарства, "страны могут спасти жизни и уменьшить расходы, связанные с длительным лечением цирроза и рака печени, являющихся следствием гепатита".

Как заявил в связи с публикацией исследования генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сегодня 80% людей, живущих с гепатитом, не имеют возможности лечиться. В преддверии отмечаемого ежегодно 28 июля Всемирного дня борьбы с гепатитом, подчеркнул он, ВОЗ призывает мировое сообщество к "смелому политическому лидерству и надлежащим инвестициям".

Гепатит - воспалительное заболевание печени. Существует пять основных его вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E (в зависимости от способов передачи). Симптомы гепатита могут различаться в зависимости от типа вируса, наиболее распространенными из них являются пожелтение кожи и глаз, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени.