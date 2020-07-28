Как защититься от гепатита. Пути заражения и способы профилактики

Вирусный гепатит не одна, а пять болезней. Их вызывают разные вирусы, но все они поражают печень. Самые опасные из них — вирусы гепатита B и C: от инфицирования до появления симптомов проходят годы, а иногда десятилетия, и часто у больных со временем развивается цирроз или рак.

Ежегодно гепатиты B и C уносят более 1,4 млн жизней по всему миру. В России от последствий хронических гепатитов ежегодно умирает около 27 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в 2010–2019 гг. заболеваемость гепатитом B снизилась в 3,7 раза, гепатитом C — в 2,1 раза. Оба показателя достигли исторического минимума. Всего в 2019 году зарегистрировано 58,3 тыс. случаев хронического вирусного гепатита.

25 июля 2019 года комиссия Минздрава включила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств два новых препарата против хронического гепатита C. Один из них предназначен для детей от 12 лет.

Заболеваемость острым гепатитом А, снизившись в 2017–2018 годах почти вдвое, затем чуть-чуть увеличилась. Впрочем, эта болезнь хорошо лечится, а у больных вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Ежегодно от гепатита А в России прививаются около 500 тыс. человек.

В мае 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила проект первой глобальной стратегии по вирусному гепатиту. Ее основные цели — сокращение заболеваемости хроническим гепатитом до 0,9 млн случаев к 2030 году, а ежегодной смертности — до менее 0,5 млн случаев. Если поставленные задачи будут выполнены, вирусы перестанут быть такой серьезной угрозой обществу.

26 июля 2019 года ВОЗ призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита. Исследование, проведенное организацией, показало, что дополнительная ежегодная инвестиция $6 млрд может спасти 4,5 млн жизней к 2030 году. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, около 80% людей, живущих с гепатитом, не имеют возможности лечиться из-за нехватки средств.

Напоминаем, как передается вирус и как от него защититься.