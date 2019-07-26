Васильева предложила ввести обязательные противопожарные правила для палаточных лагерей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр просвещения Ольга Васильева призвала установить требования для палаточных лагерей с привлечением экспертных заключений Роспотребнадзора и предложила утвердить для них обязательные правила противопожарного обустройства, сообщили в пятницу в пресс-службе Минпросвещения России.

"Министр призвала установить требования для лагерей, имеющих в своей структуре не только стационарное размещение, но и палаточное, по получению экспертных заключений Роспотребнадзора на все типы размещения. Также глава Минпросвещения России предложила утвердить нормативы противопожарного обустройства палаточных лагерей, которые будут носить не рекомендательный, а обязательный характер", - сообщили в министерстве.

Васильева отметила, что в настоящее время в стране функционируют 700 лагерей палаточного типа, а в течение года будут работать 1390 подобных лагерей. "Важно, чтобы были детально прописаны требования к размещению, устройству и содержанию лагерей палаточного типа", - приводит пресс-служба слова министра на внеочередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Как сообщалось ранее, МЧС России после пожара в палаточном детском городке в Хабаровском крае приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям. По данным министерства, на сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе палаточных лагерей. Нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа ранее отсутствовали. Вопросы пожарной безопасности в отношении единичной палатки определены документом добровольного применения - ГОСТ 1991 года.