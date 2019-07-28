Суды в Приангарье удовлетворили свыше 3 тыс. исков на выплату компенсаций после паводка

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Суды Иркутской области рассмотрели более 3,1 тыс. гражданских дел о выплате компенсаций пострадавшим от паводка жителям, которые не были официально зарегистрированы в зоне подтопления, но фактически там проживали. Большая часть исков удовлетворена, сообщил журналистам в воскресенье губернатор региона Сергей Левченко.

"Люди обращаются [в суды], чтобы узаконить [свое фактическое пребывание] там, где они прописаны не были. Поступило 3335 исковых заявлений в судебные органы, из них 3124 на вчерашний вечер рассмотрено, удовлетворено 3057 исков", - сказал Левченко.

Как сообщалось ранее, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей предоставляются адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения, включая детей. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, решаются в судах, где заявителям необходимо доказать, что они действительно фактически проживали в зоне паводка.

В середине июля по распоряжению председателя Иркутского областного суда в город Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка, были направлены дополнительно несколько судей для рассмотрения исков от пострадавших от наводнения.