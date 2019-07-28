Поклонники рэпера A$AP Rocky призывают к бойкоту шведских производителей

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. Американские поклонники звезды хип-хопа A$AP Rocky, обвиняемого в Швеции в избиении человека, призывают к бойкоту шведских товаров и производителей. С этой целью они начали в социальных сетях кампанию с хэштегом #boycottSweden, в первую очередь упоминаются такие компании, как Volvo, IKEA, H&M, Absolut Vodka и Spotify. Под хэштегом набралось несколько сотен постов, из которых почти треть выложена за минувшие сутки, сообщает в воскресенье газета Svenska Dagbladet .

Как отмечает издание, среди поддержавших кампанию есть как сторонники президента США, выступившего с резкой критикой шведских властей за судебное преследование артиста, так и его противники.

На вопрос, каковы могут быть последствия, если Дональд Трамп поддержит бойкот, политэкономист Стефан де Вилдер отметил, что единственной серьезной мерой здесь может быть введение торговых пошлин или санкций в отношении Швеции, что маловероятно, приводит издание мнение эксперта.