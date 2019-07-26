Спасти рядового рэпера. Как Трамп пытается вызволить A$AP Rocky из шведской тюрьмы

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен "очень разочаровал" Дональда Трампа. Президент США считает, что тот не приложил достаточно усилий для освобождения рэпера A$AP Rocky, которого задержали в Стокгольме после драки. Из-за этого инцидента автор песни с пророческим названием "F**kin' Problems" может получить до двух лет тюрьмы, а Швеция — серьезное осложнение отношений с Соединенными Штатами. Не грози стокгольмскому централу A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) был арестован после выступления на фестивале хип-хопа Smash в шведской столице. 30 июня рэпер и его сопровождающие подрались с молодым человеком на улице. Сам A$AP утверждает, что невиновен: на него было совершено нападение, и он был вынужден защищаться. В своем Instagram артист опубликовал два видео, где запечатлел перепалку с преследователями. По словам рэпера, "несколько наркоманов" шли за ним на протяжении четырех кварталов, подспудно "шлепая встречных девушек" по ягодицам. Поводом для конфликта стало то, что A$AP Rocky сломал наушники одному из молодых людей. Тот в ответ ударил наушниками телохранителя, завязалась драка. На видео попал момент, как рэпер и его команда бросают парня на землю, избивают, а затем уходят, оставив его окровавленным на асфальте. Также были обнародованы фотографии, на которых у пострадавшего видны глубокие резаные раны на руках — предположительно, от разбитой бутылки, которую использовали американцы в качестве оружия.

Описание Журналисты в Стокгольмском окружном суде, где принято решение об аресте рэпера A$AP Rocky, 5 июля 2019 года © EPA-EFE/STINA STJERNKVIST

5 июля окружной суд Стокгольма принял решение взять американца под стражу. В рамках этого дела кроме A$AP Rocky были арестованы еще два человека. Один из них — телохранитель исполнителя — подал встречный иск против пострадавшего. Но параллельное предварительное расследование по нему было закрыто 22 июля. Рэпер был вынужден отменить концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Поддержку исполнителю выразили его фанаты (петицию на Change.Org подписали более 600 тыс. человек), звезды американского шоу-бизнеса, а рэпер Tyler the Creator (Тайлер Грегори Оконма) заявил, что никогда больше не будет выступать в Швеции. Главная же помощь пришла от двух людей — Канье Уэста и Ким Кардашьян. Твиты и панчи от Дональда Трампа Чета Уэст — Кардашьян хорошо знакома с Трапом и уже сотрудничала с президентом в таких вопросах, как тюремная реформа и уголовное законодательство. Благодаря Кардашьян, к примеру, удалось добиться президентского помилования для пожилой женщины, осужденной пожизненно за наркоторговлю. Уэст до недавнего времени выступал ярым сторонником Трампа и лозунга "Сделаем Америку вновь великой!" — даже признавался в любви к президенту. Именно Уэст и Кардашьян привлекли внимание Трампа к аресту A$AP Rocky. 19 июля президент США написал в Twitter, что собирается позвонить "очень талантливому" премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, чтобы разрешить ситуацию. В тот же день помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш приехал в Швецию, чтобы встретиться с задержанными соотечественниками, а также с сотрудниками Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Швеции.

Описание Канье Уэст и Ким Кардашьян © Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Лёвен согласился на разговор, но указал своему американскому коллеге, что ничего не может сделать в связи с арестом рэпера: "В Швеции все равны перед законом, даже приезжие из других стран. Шведское правительство не может и не будет пытаться влиять на прокуроров или суды". Трамп в ответ заверил премьера в том, что A$AP Rocky не намерен скрываться от правосудия, и предложил лично поручиться за рэпера или найти "альтернативные пути" выхода из ситуации. Тот факт, что Лёвен никак не может повлиять на ситуацию, по-видимому, не нашел понимания в Белом доме. 26 июля Трамп обвинил премьера в бездействии: "Швеция разочаровала наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах. Я посмотрел видеозаписи с A$AP Rocky, на которых нарушители правопорядка преследуют его и нападают. Относитесь к американцам честно!" В комментариях под этим твитом сторонники президента оставили различные предложения о возможных американских контрмерах против Швеции — к примеру, введение торговых тарифов. Однако в Стокгольме надеются, что арест A$AP Rocky не станет причиной ухудшения отношений между королевством и США. "Я думаю, важно, чтобы наш посол помогла разобраться с возникшими недоразумениями. Я разделяю мнение посла, что это дело не повлияет на образ Швеции в долгосрочной перспективе", — отметила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Посол Швеции в США Карин Улофсдоттер была вынуждена прервать свой отпуск, чтобы отправиться в Вашингтон на переговоры по поводу A$AP Rocky. 24 июля она встретилась с конгрессменами, но так и не смогла объяснить им, что в Швеции нельзя просто так взять и отпустить человека из тюрьмы: "У меня по-прежнему ощущение, что они [конгрессмены] проецируют их систему правосудия на нашу". Пошумим опять Это не первый раз, когда Швеция попадает под горячую руку нынешней американской администрации. В 2017 году Трамп вызвал удивление Стокгольма, когда привел Швецию в качестве примера страны, страдающей от наплыва на Запад иммигрантов с Ближнего Востока. "Посмотрите, что случилось прошлым вечером в Швеции. Кто бы мог поверить? В Швеции!" — сказал Трамп. Проблема заключалась лишь в том, что "прошлым вечером" в Швеции не произошло ровным счетом ничего, и власти королевства были вынуждены запросить у правительства США разъяснений, что именно президент имел в виду. Позже Трамп в Twitter пояснил, что говорил про репортаж своего любимого телеканала Fox News о всплеске преступности в скандинавской стране.

Описание Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/ANDREW HARRER/POOL