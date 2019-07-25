Трамп обвинил премьера Швеции в бездействии в ситуации с арестом рэпара Эйсапа Рокки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подверг критике позицию премьер-министра Швеции Стефана Лёвена по отношению к аресту американского рэпера Эйсапа Рокки, который был задержан полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма и которому шведские власти предъявили обвинения, решив оставить его под стражей до начала суда.

Американский выразил неудовлетворение в связи с бездействием шведского премьера относительно разрешения сложившейся вокруг Рокки ситуации. "Очень расстроен в связи с тем, что премьер-министр Швеции Стефан Лёвен бездействует, - написал Трамп на своей странице в "Твиттере". - Швеция разочаровала наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах".

Президент США также указал, что не нашел доказательств вины Рокки в инкриминируемом ему деянии при просмотре видеозаписи, на котором запечатлено преступление. "Я посмотрел видеозаписи с Эйсапом Рокки, на которых нарушители правопорядка преследуют его и нападают", - отметил он.

Кроме того, хозяин Белого дома призвал шведских властей отпустить на свободу рэпера и "относиться к американцам справедливо".

Мировая звезда рэпа Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash ("Смэш") на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять американца под стражу. Сам исполнитель утверждает, что невиновен. По версии рэпера, на него было совершено нападение, и он был вынужден защищаться.

Инцидент в Стокгольме

На размещенном в интернете видео видно, как Рокки и его сопровождающие подрались с молодым человеком на улице в Стокгольме. Исполнитель, в свою очередь, опубликовал в своих социальных сетях запись, в которой рассказывается о причине драки. В рамках этого дела кроме Рокки арестованы еще два человека. Один из них - телохранитель исполнителя - подал встречный иск против пострадавшего. Но параллельное предварительное расследование по нему было закрыто 22 июля.

19 июля в Швеции побывал помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за Рокки.

Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сейчас он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Его последний альбом вышел в прошлом году.

Рэпер был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Более 620 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить Эйсапа Рокки. Свою поддержку исполнителю выразили звезды американского шоу-бизнеса Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, а рэпер Tyler the Creator (Тайлер Грегори Оконма) заявил, что никогда больше не будет выступать в Швеции.