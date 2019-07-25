Рэпера A$AP Rocky могут приговорить в Швеции к двум годам заключения

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. /ТАСС/. Прокурор Даниэль Сунесон пока не определился с тем, какое наказание он будет просить в отношении американского рэпера A$AP Rocky и еще двух лиц, задержанных полицией 3 июля после драки в центре Стокгольма. Но за это избиение обвиняемые могут получить до 2 лет тюрьмы, пояснил он корреспонденту ТАСС.

На вопрос о том, какое наказание будет требовать обвинение он сказал: "На сегодняшний день я пока не знаю. В ходе судебного разбирательства могут всплыть обстоятельства, которые повлияют на это. За обычное избиение может дать до 2 лет тюрьмы".

"Я обвиняю всех троих в обычном избиении. Состав преступления в том, что они избили и наносили удары человеку, лежащему на земле, и использовали для этого бутылку. Несмотря на то, что они утверждают, что с их стороны это была необходимая самооборона, я пришел к выводу, что это является преступлением. Теперь окружной суд должен решить, разделяет ли он мою точку зрения", - продолжил прокурор.

По его словам, длительное содержание A$AP Rocky под стражей объясняется тем, что существовала вероятность, что он и двое других подозреваемых могли покинуть Швецию. Как поясняют юристы, человек, живущий в Швеции, не был бы арестован за то же самое преступление, но ситуация выглядит иначе для иностранных граждан.

"Я решил, что существует очевидный риск того, что они покинут страну, если будут отпущены на свободу, и мы не сможем судить их за случившееся. Конечно, здесь можно иметь разные мнения, но мою точку зрения разделил окружной, апелляционный и верховный суды. Очевидно, что это соответствует судебной практике. Видеозапись избиения подозреваемыми сыграла важную роль в расследовании", - отметил Сунесон.

Камера видеонаблюдения

"На судебном разбирательстве я ссылаюсь на ряд видеозаписей. Некоторые уже известны общественности, а некоторые - нет. Я считаю, что в этих записях есть фрагменты, о которых общественность не знала и которые не являются благоприятными для подозреваемых", - продолжил прокурор.

Он рассказал, что в распоряжении у следствия есть не только видео с мобильных телефонов, но и с камер наблюдения, например, близлежащего ресторана. "Расследование заняло несколько недель, так как было проведено много допросов, изучались видео и смс-сообщения. На все это требуется длительное время", - подчеркнул он.

Во время следствия избиение с отягчающими обстоятельствами, в ходе которого в руках у подозреваемых была бутылка, было переквалифицировано просто в избиение. "Я счел, что ущерб для истца был сравнительно невелик, хотя у него есть резаные раны от бутылки. Кроме того, все происходило очень быстро", - отметил Сунесон.

Прокурор пока не раскрывает деталей того, кто держал в руках бутылку. "Есть показания свидетелей, указывающих на то, что была использована бутылка, но я не могу говорить о деталях до процесса", - заключил он.

Инцидент в Стокгольме

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять американца под стражу. Сам исполнитель утверждает, что невиновен. По версии рэпера, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

На размещенном в интернете видео видно, как Рокки и его сопровождающие подрались с молодым человеком на улице в Стокгольме. Исполнитель, в свою очередь, опубликовал в своих социальных сетях запись, в которой рассказывается о причине драки. В рамках этого дела, кроме Рокки, арестованы еще два человека. Один из них - телохранитель исполнителя - подал встречный иск против пострадавшего. Но параллельное предварительное расследование по нему было закрыто.

19 июля в Швеции побывал помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания с премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за Рокки.

Рэпер был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Более 620 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить A$AP Rocky.