Премьер Швеции готов обсудить с Трампом ситуацию вокруг ареста A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен положительно воспринял предложение президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре, целью которого станет обсуждение ситуации с арестом в королевстве рэпера A$AP Rocky. Об этом говорится в заявлении, направленном в субботу главой шведского кабинета агентству ТТ .

"Я понимаю, что президент Трамп лично заинтересован в деле задержанных американцев. Он выразил пожелание о разговоре, и это, конечно, положительно", - цитирует агентство заявление премьер-министра.

Во время предстоящего телефонного разговора Лёвен расскажет, что шведская судебная система независима. "В Швеции все равны перед законом, даже приезжие из других стран. Шведское правительство не может и не будет пытаться влиять на прокуроров или суды", - пояснил премьер.