Администрация "Холдоми" заявила о травле сотрудников после пожара в лагере

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизнь четверых детей, в Хабаровском крае заявила о травле сотрудников. Об этом сообщается в воскресенье на сайте организации.

"Вожатые, обслуживающий персонал комплекса - это обычные, очень простые люди, жители небольших городов и поселков, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. Не нужно травить их - они сделали все, что могли", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ООО "Экстрим-Сервис" (на которую, по данным правительства Хабаровского края, был оформлен оздоровительный лагерь) по общим вопросам Алексея Денисова.

Сообщается, что сотрудники "Холдоми" столкнулись с давлением в социальных сетях. "Комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала", - сказал Денисов, слова которого цитируются на сайте. Отмечается, что ненависть выражается и по отношению к одному из вожатых, который, как сообщает администрация, в горящей палатке лез под кровати в поисках детей.

"Не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии", - приводятся в сообщении слова Денисова.

Администрация также заявила, что контролирующие органы извещались об организации палаток на территории лагеря и проживании в них детей. Сами проверки и профилактические мероприятия в марте, мае и июле, по информации администрации, проводились органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора, на основе доведенной до них информации о размещении детей в палатках.

Ранее администрации комплекса заявляло о планируемых сокращениях сотрудников после остановки работы из-за задержания руководства.