Опрос: 54% американцев считают, что власти США не защитят выборы от вмешательства

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Более половины опрошенных американцев сомневаются в том, что власти США смогут предотвратить влияние других государств на президентские выборы в стране, которые пройдут в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического исследования, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

Респондентам был задан вопрос о том, считают ли они, что власти США могут обеспечить эффективную защиту от попыток других государств повлиять на исход предстоящих выборов главы государства. 45% участников опроса заявили, что в полной мере или отчасти уверены в способности властей предотвратить такое вмешательство. 54% выразили сомнение в том, что выборы в США удастся защитить от влияния со стороны других стран. Остальные не дали ответа.

Участников исследования также спрашивали о том, осведомлены ли они о состоявшемся 24 июля выступлении бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на многочасовых слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США. Мюллер почти два года проводил расследование в связи с утверждениями о том, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Около 71% респондентов сказали, что либо смотрели слушания, либо что-то слышали или читали о них. 29% признались, что ничего не знают о выступлении бывшего спецпрокурора. Опрос проводили по всей стране в период с 25 по 26 июля. В нем приняли участие 577 совершеннолетних жителей США.

Минюст США в апреле обнародовал итоговый доклад Мюллера, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего в 2016 году президентские выборы Дональда Трампа с Россией. Вместе с тем Мюллер утверждал, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период президентской гонки. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.