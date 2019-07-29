Медведев поздравил с днем рождения Игоря Крутого

"Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей. Без ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. А ваши сольные программы с успехом проходят не только в России, но и за рубежом", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил и продюсерскую деятельность Игоря Крутого. "Вы прилагаете все усилия для того, чтобы одаренные исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников", - добавил он.

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон Кировоградской области (Украинская ССР). Ему принадлежит авторство более 300 песен, среди их исполнителей Алла Пугачева ("Любовь, похожая на сон", "Речной трамвайчик"), Ирина Аллегрова ("Я тучи разведу руками"), Валерий Леонтьев ("Настройщик"), Лайма Вайкуле ("Акапулько"), Филипп Киркоров ("Мы так нелепо разошлись"), Кристина Орбакайте ("Это только сон", "Каждый день с тобой") и др. Является основателем и председателем жюри международных конкурсов эстрадных исполнителей "Новая волна" и "Детская Новая волна", членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 1991 году был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, кроме того имеет звания народного артиста РФ (1996) и Украины (2011).