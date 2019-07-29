Врачи рассказали о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Состояние председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова улучшилось. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Он [протоиерей Димитрий Смирнов] лежит в кардиологическом корпусе... Состояние улучшилось, оно средней тяжести", - сказали в приемной.

25 июля протоиерей Димитрий Смирнов был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства со 2 октября 2013 года, а также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Ряд высказываний священнослужителя ранее широко обсуждался в прессе.