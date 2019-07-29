Пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" детей выписали из больниц

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Дети, госпитализированные после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, выписаны из больниц. Об этом сообщается в аккаунте Минздрава региона в Instagram .

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"По состоянию на 15:00 (08:00 мск) 29 июля 2019 года в больницах министерства здравоохранения Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере "Холдоми". Дети сегодня выписаны домой", - говорится в сообщении.

Накануне в больницах оставалось двое детей.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четыре ребенка, медицинская помощь после пожара потребовалась шестерым детям, пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров - из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.