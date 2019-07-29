Новак заявил о необходимости ускорить подготовку Иркутской области к зиме

ТАСС, 29 июля. Регионам Сибири, которые имеют проблемы с подготовкой к отопительному сезону, необходимо устранить отставание в графике проведения соответствующих работ. В их числе пострадавшая от сильных паводков Иркутская область, сообщил в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Республику Алтай министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом по Сибирскому [федеральному] округу мы находимся в летнем периоде - примерно половина пути пройдена по подготовке к зиме. Есть проблемы по отдельным регионам: <...> Иркутская область - там особая ситуация, связанная с паводком, с пожарами, есть некоторые проблемы по обеспечению северного завоза. Даны соответствующие указания руководителям штабов в регионах - принять исчерпывающие меры по ликвидации отставаний и по реализации мер, которые позволят пройти надежно осенне-зимний период. По двум теплоэлектростанциям (ТЭЦ) также мы обратили внимание руководителей регионов: это Иркутская область, в первую очередь - <...> Байкальской ТЭЦ, и ТЭЦ Юргинского машиностроительного завода в Кемеровской области", - сказал Новак.