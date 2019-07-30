Пострадавшие от паводка жители Приамурья получили более 1,5 млн рублей

ТАСС, 30 июля. Власти Амурской области выплатили пострадавшим от паводка жителям более 1,5 млн рублей. Всего средства выплачены по 125 заявлениям, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Всего от граждан, в чьи дома зашла вода, поступило 466 заявлений на оказание адресной социальной помощи. Средства выплачены по 125 из них. Всего выплачено более 1,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Еще по 17 случаям средства поступят в ближайшее время. Остальные документы в настоящее время находятся на рассмотрении. "Из осуществленных выплат 109 семей получили по 10 тыс. рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все - жители Мазановского района) получили по 30 тыс. рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения)", - говорится в сообщении.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 28 населенных пунктов в девяти районах подтоплено 611 частных жилых домов, 920 придворовых территорий, 27 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Эвакуировано около 2 тыс. человек.

Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба в результате ЧС, предварительно, превысил 500 млн рублей. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зеи, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.