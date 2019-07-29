Иркутская и Амурская области живут в режиме ЧС из-за паводков. Дожди продолжаются

По данным правительства Амурской области, порядка 280 человек в понедельник эвакуировано в регионе из-за паводков, вызванных сильными дождями. В общей сложности в настоящее время из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано порядка 2 тыс. человек, более 600 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков, гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района. Воздушными судами авиабазы жителям, попавшим в зону подтопления, были доставлены 950 литров воды, тонна продуктов питания, 200 литров горюче-смазочных материалов.

"В Иркутской области дожди продолжатся, особенно на юге..., в центральных районах <...> Дожди достаточно интенсивные <...> В Приамурье продолжатся сильные осадки, причем их количество может составить 40-50 мм как минимум,... зона атмосферного фронта вытянута вдоль Амура, осадки будут от западных до восточных районов Амурской области и даже в Хабаровском крае, то есть ситуация неоптимистичная", - сообщили ТАСС в центре "Фобос".

ТАСС, 29 июля. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник из-за дождевого паводка в Белогорске - втором по величине городе Амурской области, где проживают более 65 тыс. человек, сообщают власти города. Из-за угрозы подтопления вновь эвакуируют жителей города Тулун Иркутской области, пострадавшего при паводке в конце июня. При этом, как сообщили ТАСС в центре "Фобос", улучшения погодных условий не ожидается ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке.

"Основная проблема - это нежелание людей покидать свое жилье, эвакуироваться. Это при том, что люди понимают, что, когда вода зайдет в населенный пункт, вывезти их будет гораздо сложнее, придется задействовать авиацию, что создаст дополнительную нагрузку. Мы осмотрели ПВР, все они соответствуют требованиям, людям в них комфортно. Также необходимо заранее решать вопросы по обеспечению безопасности скота в селах - зачастую граждане остаются в населенных пунктах именно потому, что не хотят оставлять животных без присмотра", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Василия Орлова.

Региональные и муниципальные власти Приамурья призывают людей покидать свои дома, привлекать для помощи сотрудников полиции и Росгвардии. Пресс-служба управления МВД России по Амурской области сообщила в понедельник о начале работы горячей телефонной линии для консультаций пострадавших. Также по всему региону продолжают открывать пункты сбора вещей, в первую очередь пострадавшим необходимы постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, теплая одежда, обувь.

В понедельник, как сообщается на сайте регионального правительства, первых 30 школьников из подтопленных районов принял оздоровительный лагерь "Огонек" города Благовещенска.

Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зея, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.

Новое подтопление в Приангарье

В понедельник продолжал расти уровень воды в реках Иркутской области. Так, за сутки уровень воды в реке Ия вырос более чем на метр и составил 829 см, при критической отметке в 700 см. Также наблюдается повышение уровня воды в реках Иркут, Солзан, Слюдянка, Уда, Харлахт, Ока. При этом после резкого подъема снизился уровень воды в реке Кирей в Тулунском районе.

Под наибольшей угрозой оказался Тулунский район, режим ЧС был введен утром в Шелеховском районе. В нескольких населенных пунктах района, где вода затопила жилые дома, началась эвакуация. Также эвакуированы восемь детских лагерей, подтоплены садоводства, развернуты пункты сбора гуманитарной помощи.

Подтопление затронуло не пострадавший во время первой волны паводка Слюдянский район. В настоящее время в районном центре - городе Байкальск - развернуты три пункта временного размещения, сотрудники МЧС сооружают водоналивную дамбу для защиты города. При этом в Байкальске обрушилась часть моста через реку Солзан, из-за чего возникла угроза повреждения коммуникаций, а в городе Слюдянка идет эвакуация в связи с угрозой схода селя.

Ожидается, что сильные дожди в регионе могут привести к повреждению дорог, в связи с чем на въезде в поселок Листвянка на Байкале и в самом поселке ограничено движение большегрузного транспорта. Также было ограничено движение большегрузного транспорта на федеральной трассе в Слюдянском районе. По данным регионального главка МВД, ограничение движения действует от поселка Култук в Иркутской области до населенного пункта Бабушкин в Бурятии, водителям фур рекомендовано заранее подобрать места для стоянки, чтобы переждать период ограничения.