"Ъ": в России разработали стандарты для переправ по льду

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) разработал проект нового госстандарта для ледовых переправ по зимним автомобильным дорогам. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Новые стандарты, пишет издание, определяют понятие зимника как "сезонной автодороги с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер".

Кроме того, документом вводятся классы и виды автозимников в зависимости от интенсивности движения (150-500 авто в сутки), периодичности эксплуатации (регулярные, временные и разового использования), расположения на местности (суховые и ледовые). Движение по такой дороге будет разрешено со скорость до 70 км/ч в зависимости от класса и типа автозимника.

Новый ГОСТ также предполагает определенные места для ледовой переправы в зависимости от толщины льда, обустройство больших переправ специальным оборудованием (светофоры, биотуалеты, мусорные баки, передвижные электростанции) и освещением. Максимальная скорость движения на переправе составит 20 км/ч.

Ранее Совет Федерации одобрил правительственный закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы. Как считают авторы законопроекта, в этих сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации.