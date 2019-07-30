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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Защита арестованного после пожара в "Холдоми" сотрудника МЧС обжаловала приговор

По версии следствия, Эдуард Новгородцев знал, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не принял никаких мер

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Солнечный районный суд Хабаровского края получил апелляционную жалобу на арест сотрудника ГУ МЧС России по региону Эдуарда Новгородцева после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По Эдуарду Новгородцеву жалоба на арест поступила", - сказал представитель суда.

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Начальник отдела надзорной деятельности по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Новгородцев был отправлен судом под арест в конце прошлой недели. Следствие считает, что в июле он проводил в лагере плановые учения, во время которых обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения.

В свзязи с пожаром также были арестованы директор и владелец палаточного лагеря Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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