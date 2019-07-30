Защита арестованного после пожара в "Холдоми" сотрудника МЧС обжаловала приговор

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Солнечный районный суд Хабаровского края получил апелляционную жалобу на арест сотрудника ГУ МЧС России по региону Эдуарда Новгородцева после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По Эдуарду Новгородцеву жалоба на арест поступила", - сказал представитель суда.