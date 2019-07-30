Прокуратура внесла представление главе Хабаровского края после пожара в "Холдоми"

"По результатам проверки губернатору края, руководителям ГУ МЧС, управления Роспотребнадзора, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае", главе Солнечного района внесены представления с требованием принять меры к устранению причин и условий, способствовавших нарушениям, и недопущению их впредь, а также решить вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Акты реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Представления внесены главе региона и руководителям ряда ведомств после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщила региональная прокуратура.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

При проведении проверки в "Холдоми", по мнению прокуратуры, были допущены нарушения.

"По результатам проверки вскрыты факты нарушений в деятельности министерства образования и науки края, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае", администрации Солнечного муниципального района. Проверка оздоровительного лагеря "Холдоми" проведена поверхностно, надлежащая оценка соблюдению требований пожарной безопасности не дана", - говорится в сообщении.

В частности, в выездной состав межведомственной комиссии, проверявшей лагерь, не вошли представители необходимых контролирующих органов. Кроме того, лагерь включили в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Хабаровского края без указания наличия палаточного городка для проживания детей.

Усмотрели сотрудники прокуратуры признаки халатности и в действиях работников министерства образования и науки региона после пожара в "Холдоми" и случая с избиением ребенка в другом лагере.

"Из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства образования и науки края обязанностей при организации отдыха и оздоровления детей в лагерях "Холдоми" и "Спецназ Дети" материалы проверки прокуратура края направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ [халатность, повлекшая смерть людей]", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ночь на 23 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел пожар. Погибло четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, сгорели 20 палаток из 26.