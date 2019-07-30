Reuters: жена премьера ОАЭ обратилась в суд Лондона за охранным ордером

ТАСС, 30 июля. Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась в лондонский суд с просьбой выдать специальные охранные ордеры, которые выписываются для защиты от угроз жизни и здоровью. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Сообщается также, что принцесса Хайя подала иск о получении опеки над своими детьми.

Агентство отмечает, что на данный момент в судебных документах не разъясняется, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.

Ранее британская газета The Sun сообщала, что супруга премьера ОАЭ сбежала от него с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн. По сведениям издания, она еще в феврале отправилась, предположительно, в Германию. Отмечается, что принцесса Хайя подала запрос о предоставлении убежища, а также заявление о разводе с эмиратским шейхом, однако данная ситуация, пишет газета, привела к дипломатическому кризису между Германией и ОАЭ.

Как написала The Sun, Мухаммед бен Рашид Аль Мактум якобы обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако Берлин отказался сделать это.