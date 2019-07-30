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Прощание с журналистом Кара-Мурзой пройдет в Сахаровском центре в Москве

После прощания состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой, умершим 28 июля в возрасте 59 лет, состоится в среду в Сахаровском центре в Москве.

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"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой - старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.

После прощания в 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После него Кара-Мурза будет похоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом.

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац назвала его энциклопедистом, человеком жестких принципов. По ее словам, Кара-Мурза был одним из тех, "кто делал настоящее НТВ". По словам телеведущей Светланы Сорокиной, журналист был образованным, честным, добрым, а также имел свою неповторимую манеру общения, а лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский поделился, что Кара-Мурза был настоящим журналистом, каких мало.

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