Экологи: дожди привели к ЧС в местах хранения токсичных отходов Байкальского ЦБК

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Сильные дожди в Иркутской области привели к созданию чрезвычайной ситуации в местах хранения токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом в среду заявили в пресс-службе компании "РГ-Экология" (входит в Росгеологию).

"В результате аномальных осадков в Слюдянском районе Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация на объектах хранения отходов БЦБК. В результате обследования карт-шламонакопителей было выявлено наполнение до критического уровня карт №4 и №5. В остальных картах уровень воды некритичный. Для предотвращения прорыва дамбы карт-шламонакопителей №4 и №5, разлива надшламовой воды по рельефу <...> приняты меры по перекачке из карты №4 в карту №3 дождевой воды, которая не является загрязненной", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что из карты №3 дождевая вода поступает в пруды-накопители.

В компании также считают необходимым обследовать верховья местных рек на наличие заторов, которые могут представлять угрозу в случае прорыва воды.

Власти Иркутской области заявляли об отсутствии угрозы утечки отходов БЦБК. Во вторник региональные СМИ со ссылкой на экологической организацию "Зеленый фронт" сообщали, что из-за продолжительных дождей из одной из карт-накопителей БЦБК токсичные отходы начали выливаться на почву. Глава города Байкальска, где расположен закрытый комбинат, Василий Темгеневский опроверг ТАСС эту информацию.

Ранее МЧС России направило в Байкальск насосные станции высокой производительности для откачки отходов предприятия. Всего за 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу Байкала.