Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее заявление министерства опубликовано в среду.

"Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) как руководящий орган этого религиозного объединения на своем заседании 27 июля 2019 принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - сказано в заявлении.

В связи с этим Минкультуры отмечает, что [неканоническое] религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к [новой непризнанной поместными церквями религиозной структуре] ПЦУ. "Все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП", - разъясняет министерство.

При этом Минкультуры предупредило, что "любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким же названием и после Поместного объединительного собора принявших решение войти в состав ПЦУ, могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц, что запрещено и влечет за собой ответственность согласно закону".

Спор непризнанных

15 декабря 2018 года в Киеве при поддержке Константинопольского патриархата состоялся так называемы объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Вскоре предстоятель Киевского патриархата Филарет, которому решением объединительного собора было присвоено звание почетного патриарха ПЦУ, стал утверждать, что при переговорах о создании новой структуры ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.

20 июня собор неканонической УПЦ КП, созванный Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от томоса об автокефалии. 25 июля Филарет заявил о выходе УПЦ КП из состава ПЦУ и создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения. После этого ПЦУ своим же решением фактически отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

31 июля предстоятель УПЦ КП обратился с просьбой к министру юстиции Украины Павлу Петренко "продлить существующую регистрацию Киевского патриархата". "До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством ПЦУ. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - заявил Филарет в письме министру юстиции, опубликованном в Facebook.

В новость были внесены изменения (13:14 мск) - добавлены подробности.