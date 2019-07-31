Рабочая группа при Минтруде рассмотрит вопрос актуализации состава потребительской корзины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при Минтруде рассмотрит на очередном заседании предложение Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи по актуализации состава потребительской корзины в соответствии с гендерным признаком и возрастом. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтруда России.

"Разработанные ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" физиологически обоснованные (базовые) наборы пищевых продуктов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что вопросы, связанные с актуализацией потребительской корзины в целом по России, решаются в рамках рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума, созданной в Минтруде.

Ранее сообщалось, что Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту. Отмечалось, что документ согласован с Минздравом и Роспотребнадзором.

Изменение состава потребительской корзины

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее сообщал, что новая потребительская корзина будет представлена к весенней сессии Госдумы в 2020 году. Установленный состав потребительской корзины действует до конца 2020 года. В последний раз ее состав корректировали в 2012 году.

Потребительская корзина представляет собой минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни и сохранения здоровья человека. До 2013 года она состояла из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары, в том числе одежда и предметы длительного пользования, а также услуги, включающие оплату жилья, коммунальные платежи и расходы на транспорт.

Корзину пересматривают раз в пять лет и в ходе последних изменений из нее убрали непродовольственные товары и услуги. С 2013 года в корзине остался только набор продуктов питания на год. От потребительской корзины зависит прожиточный минимум, на основе которого устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).