На Украине обжаловали возвращение проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве советских названий

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщило в четверг "Радио Свобода".

По словам юриста института Сергея Рябенко, на которого ссылается "Свобода", апелляция подана в Окружной административный суд.

Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры - лидера боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) столичным горсоветом в июле 2016 года. 1 июня 2017 года было принято решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, гауптштурмфюрера войск СС, в декабре 1943 года назначенного главнокомандующим запрещенной в России Украинской повстанческой армией (УПА).

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании этих двух проспектов.

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики власти Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация членов УПА и ОУН, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.