Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам города имен Бандеры и Шухевича

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о названии двух киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом во вторник сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию", - написал он в Twitter.

Киевский городской совет переименовал Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры - лидера боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в июле 2016 года. 1 июня 2017 года было принято решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, гауптштурмфюрера войск СС, в декабре 1943 года назначенного главнокомандующим запрещенной в России Украинской повстанческой армией (УПА).

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики власти Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация УПА (запрещена в РФ) и Романа Шухевича, боевиков ОУН (запрещена в РФ) и их лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".