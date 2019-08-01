Посольство России в Таджикистане готовит документы для перевозки тела погибшего альпиниста

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Посольство России в Таджикистане занимается подготовкой необходимых документов для транспортировки тела альпиниста Василия Дроздова, погибшего 29 июля при восхождении в горах Таджикистана. Об этом ТАСС сообщил в четверг посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

"В настоящее время посольство занимается подготовкой необходимых документов для транспортировки тела погибшего Дроздова на родину", - сообщил посол. По его словам, у погибшего была оплаченная медицинская страховка в одной из российских страховых компаний, которая сообщит данные об авиаперевозчике, дате отправки и номере рейса.

Лякин-Фролов выразил глубокие соболезнования семье и близким Дроздова в связи с его гибелью. Он добавил, что сотрудниками посольства принимаются все меры для скорейшего оформления документов в соответствии с установленным правилами для перевозки тела погибшего альпиниста на его родину - в Северодвинск Архангельской области.

Василий Дроздов погиб на восхождении в горах Таджикистана. Это произошло 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхона по маршруту Житенева 6А в результате обвала участка рельефа. В восхождении он участвовал с альпинистами из Архангельской области Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым, Михаилом Носенко, они не пострадали.