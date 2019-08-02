В Польше дело об экстрадиции обвиняемого по делу "Зимней вишни" передали омбудсмену

ВАРШАВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Уполномоченный по гражданским правам в Польше занялся делом об экстрадиции в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил в пятницу руководитель пресс-службы офиса польского омбудсмена Лукаш Стажевский.

Ранее суд в Польше принял решение о возможности выдачи Вишневского России. Согласно польским законам, теперь решение об экстрадиции должен утвердить министр юстиции Польши. Только после этого оно может быть выполнено. Однако, как сообщили корреспонденту ТАСС в польском Минюсте, "этот вопрос пока не рассмотрен, так как материалы дела переданы Уполномоченному по гражданским правам по его просьбе".

"К сожалению, на данном этапе мы можем информировать только о том, что рассмотрение дела еще не завершено, но оно ведется очень интенсивно", - сообщил Стажевский о работе омбудсмена.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Вишневский покинул РФ и, как считает СК, скрывался от следствия. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области и был задержан в Польше. Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче.