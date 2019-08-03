Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках отдыха в тропических странах

ТАСС, 3 августа. Роспотребнадзор обратился к россиянам с предупреждением о высокой вероятности заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в странах с экваториально-тропическим климатом. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.
"В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации, - говорится в сообщении. - Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем".
В ведомстве отметили, что тропические инфекции нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению, в связи с чем необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, а также проверять наличие медицинской страховки при покупке тура.
"В связи с регистрацией в зарубежных странах таких инфекционных болезней как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция, рекомендуется сделать профилактические прививки против указанных инфекций", - порекомендовали в Роспотребнадзоре. Выезжая в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, также необходимо пройти вакцинацию, а в государства с малярией - получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения, добавили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре посоветовали в путешествиях по тропическим странам употреблять только проверенные продукты питания и воду, соблюдать правила личной и общественной гигиены и использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в целях защиты от их укусов.